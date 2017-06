Météo : matinée ensoleillée

En début de journée, contrairement aux jours précédents, Le soleil s'impose sans difficultés sur l'ensemble du département.Ainsi, il faut attendre la fin de la matinée, pour voir apparaître les premiers cumulus le long des versants. Ces nuages commencent à s'étaler au moment du déjeuner.Au cours de l'après midi ils gagnent du terrain le long des versants du Maïdo et vers les hauteurs de l'Ouest. Même si quelques averses sont possibles elles restent éphémères.Une fois n'est pas coutume, la côte au vent au pied des grandes pentes du volcan reste au soleil, comme l'ensemble des franges côtières.Les températures maximales atteignent 25 à 28°C sur les plages de l'Ouest, 24 à 26°C sur la côte Est et 14°C au Pas de Bellecombe.Le vent d'Est , faiblit légèrement, sur les côtes Nord et Sud avec des rafales ne dépassant pas les 50km/h. Il s'oriente temporairement au Nord-Est en Baie de la Possession et sur le Port en journée.La mer demeure agitée au vent. La houle d'alizé commence à s'amortir et en soirée une petite houle de Sud-Ouest commence à déferler au Sud de l'Etang Salé, indiquent les prévisions de Météo France