Météo : les reliefs sous les nuages

Alizé de secteur Est-Sud-Est modéré.Un ciel bien dégagé sur toute la Réunion réveille la bonne humeur de nous tous.Les reliefs se dessinent magnifiquement dans le paysage.Ça ne va pas durer, au cours de la matinée des nuages arrivant de l'océan occupent petit à petit notre ciel pour le couper en deux, avec une moitié Nord-Est plutôt sous l'influence de nuages, et une moitié Sud-Ouest avec de nombreuses éclaircies.Ces entrées d'air maritimes entretiennent des nuages sur les régions du Nord-Est et de l'Est, du Sud de la Côte Sauvage, au Volcan, jusqu'à Saint-André et Sainte-Suzanne, en passant par la Forêt de Takamaka.Progressivement, en cours de matinée, avec le réchauffement du sol, les nuages envahissent le relief. Toutefois, les Cirques et le Volcan, restent en général en dehors de la grisaille, et profitent très souvent de belles périodes ensoleillées.Le littoral du Sud et du Sud-Ouest sont bien ensoleillés, et, à l'opposé, sur les côtes du Nord et du Nord-Est, les nuages prédominent.L'après-midi, le ciel évolue peu. Les nuages forment une couche compacte sur le relief du Nord et du Nord-Est, tandis que sur les versants Sud et Sud-Ouest, les nuages sont plus disparates, et laissent souvent apercevoir le soleil.Les températures maximales atteignent 29 à 30°C sur le littoral Ouest, 25 à 29°C sur la côte Est, 15° à 17° à Bellecombe, 22 à 24°C dans les Cirques.L'alizé d'Est-Sud-Est est modéré. Les rafales qui sévissent sur la côte Sud de Saint-Joseph à l'Étang Salé atteignent parfois 40 à 50 km/h.La mer est peu agitée à agitée. Une petite houle de Sud-Sud-Ouest comprise entre 1m et 1m 50 affecte les côtes Sud. Une petite houle d'alizé avec une mer agitée touche les côtes Est, selon Météo France