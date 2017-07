Météo : le volcan sous la pluie

Après le temps humide et pluvieux sur les régions Nord et Est de la nuit, la journée s'annonce agréable avec le retour rapide des éclaircies. Plus à l'Ouest, le soleil s'impose généreusement. Ce temps ensoleillé se poursuit tout au long de la matinée avant l'arrivée de nuages le long des versants montagneux.L'après midi, la couverture nuageuse est marquée dans l'intérieur. Des averses sont attendues sur les hauteurs de l'Ouest, mais aussi sur la région des plaines. Des pluies tombent aussi au pied du Volcan. Sur le littoral, les nuages ont du mal à s'imposer face au soleil.Le vent est modéré de secteur Est avec des rafales de 40 km/h sur Sainte Marie. Les brises prédominent sur les plages de l'Ouest et sur Saint Pierre.La mer est agitée au vent. La houle de Sud-Ouest s'amortit régulièrement. Les vagues moyennes deviennent inférieures à 2 mètres en fin de journée, selon les prévisions de Météo France