Météo : le vent est de retour

Au petit matin, le ciel est bien dégagé sur une grande majorité de l'île. Quelques nuages bas viennent bloqués sur le pourtour du volcan poussés par des alizés de secteur Sud-Est qui soufflent de nouveau bien forts. A la mi-journée, les nuages se forment sur les pentes et les remparts mais les sommets les plus élevés devraient rester au soleil. Les nuages les plus menaçants se forment sur les hauts du Nord-Ouest et peuvent déborder localement sur la route du littoral en cours d'après-midi en provoquant quelques faibles farines, indique Météo France Une dégradation est à craindre pour la nuit suivante avec l'arrivée d'un front froid atténué par le Sud. Cet épisode pluvieux va affecter essentiellement les régions Est et Sud de l'île avec des averses modérées sur les contreforts du relief.Cette journée de mercredi marque le retour d'un épisode de vent soutenu. Les rafales de Sud-Est vont atteindre 60 à 70 km/h de Sainte-Rose à La Grande Chaloupe dans le Nord et de Saint-Philippe à La Pointe au Sel. Des rafales se produisent aussi sur les plages de St-Leu et de La Saline. Associés à une houle australe de 2m, la mer devient forte sur les côtes Sud et Ouest.