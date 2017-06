Météo : le soleil de retour

Au lever du jour les cirques, le volcan, les plaines et le littoral Ouest bénéficient d'un ciel bien dégagé avec un soleil généreux.Sur la façade Est quelques nuages se font observer mais rien à voir avec ces derniers jours, deux ou trois gouttes sont possibles aux premières heures du jours mais cela ne dure pas.Au fil de la journée, les pentes du relief s'ennuagent, d'abord les pentes de l'est où de petites averses isolées sont possibles par endroit et dans l'après-midi les pentes de l'ouest mais rien de bien méchant. Le volcan devrait rester au dessus de la couche des nuages toute la journée.En fin d'après midi ou en soirée quelques entrées maritimes pourraient venir ponctuer la fin de journée sur l'Est de la Réunion.Coté températures, après une relative fraicheur au lever du jour notamment dans les hauts, le thermomètre retrouve des valeurs de saison.Le vent de secteur Est reste assez fort sur les côtes nord et sud avec des rafales de 60km/h, voire 70km/h sur le sud sauvage. La mer est agitée a forte avec une petite houle de sud ouest et une houle modérée d'alizés, selon les prévisions de Météo France