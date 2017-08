Météo : le retour de l'humidité

Après la pause de la veille , une nouvelle période humide se dessine sur l'île. Les traits essentiels du temps se résument à un ciel bien nuageux , temporairement pluvieux sur l'Est. La côte sous-le-vent profite d'un début de journée favorable, puis progressivement le ciel s'assombrit et les nuages deviennent majoritaires, indique Météo France En montagne, le soleil est vite remis en cause , pris de court par des nuages porteurs d'averses qui s'attroupent rapidement.L'alizé donne progressivement de la voix et reste en éveil sur la côte nord et sud. Des rafales autour de 60 km/h sont encore attendues. Ce vent s'invite temporairement en baie de la Possession et joue les trouble-fête du côté des Plaines.Abritée, la zone des plages de l'ouest connait une mer peu agitée. Ailleurs , la mer est parfois forte sous l'effet de la houle, entretenue par l'alizé.