Météo : la côte sauvage sous la grisaille

Au premières heures matinales, le soleil est au rendez-vous, excepté sur l'Est ou les entrés d'air maritime crées un environnement nuageux sur le Volcan et aux abords du Volcan, sur ses pentes. Des nuages également , le long de la côte Sauvage jusqu'à Sainte-Rose et Saint-Benoit. Quelques averses en profitent pour tomber.En matinée, avec l'arrivée d'une masse d'air un peu plus humide, les nuages gagnent l'ensemble du relief et les contreforts Nord et Sud. Le littoral est un peu mieux loti. Même si les nuage sont bien présents, de larges éclaircies permettent de temps à autres d'apercevoir le soleil. Les averses tombent de ci et de là, sans privilégier telle ou telle région.L'après-midi, peu de changement à attendre. Les nuages l'emportent avec toutefois, de belles embellies sur le pourtour océanique. Et toujours, sur l'extrême Est, sur la Côte Sauvage la grisaille, liée aux entrées maritimes, l'emporte.Au plus chaud de la journée, le thermomètre atteint 23 à 24°C sur la côte Est, 25 à 27°C sur le littoral Ouest, 16 à 18°c sur le Volcan, 17°c dans la Plaine des Cafres, 20°C dans le Cirques.Le vent de Sud-Est modérée souffle sur la façade Nord-Est et Sud-Ouest. Des rafales de 60 à 70 km/h soufflent de Saint Pierre à l'Étang Salé et Saint-Leu. De Saint-André à Saint-Denis, les rafales de Sud-Est atteignent entre 40 et 50 km/h.La mer est agitée au vent, localement forte, sur le Sud-Est de l'île. Une petite houle d'alizé de secteur Sud-Est déferle avec des hauteurs voisines de 2 mètres à 2 mètres 50, selon les prévisions de Météo France.