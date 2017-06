Météo : l'Est toujours sous l'eau

Une amélioration lente commence à s'amorcer avec des éclaircies plus nombreuses sur la moitié Ouest de l'île. Néanmoins, une ambiance humide persiste sur la moitié Est avec des pluies intermittentes. Le vent reste également soutenu avec un régime de rafales. Même si les débordements se font plus rares sur le Nord, au cours de la matinée, les pluies conservent une préférence pour la région Est du Volcan, les Plaines de l'Est et la région de Takamaka.L'après-midi, l'ambiance reste humide dans l'Est, alors que des éclaircies sur les plages de l'Ouest se confirment. Cependant quelques averses localisées se déclenchent dans les hauts du côté des Makes ou de Bois nèfles Saint-Paul mais les cumuls restent de faibles intensités.Les températures reviennent doucement vers la normale saisonnière sur l'Est de l'île avec 15 °c au Pas de Bellecombe, 23°c à Sainte-Rose, 19 °c à la Plaine des Cafres. Plus traditionnellement, il est prévu 27 à 29 °c sur le littoral Ouest.Le vent de secteur Est reste assez fort, et il peut générer des rafales proches des 70 km/h sur les côtes exposées. Attention également sur les sommets ou du côté de la plaine des Cafres où des rafales de 50 voire 60 km/h sont possibles.La mer est agitée à forte, voire localement très forte sur le sud, au déferlement d'une houle de sud-ouest croisée avec une houle d'alizé sur le sud sauvage, selon les prévisions de Météo France