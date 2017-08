Météo : l'Est sous les nuages

Les nuages de la nuit sont tenaces, notamment sur les pentes de l'Est où ils donnent toujours quelques précipitations, sur le littoral, quelques éclaircies arrivent à s'intercaler. Dans les Cirques, Mafate et Cialos bénéficient de quelques éclaircies, dans Salazie le gris devrait l'emporter. Sur l'ouest, les nuages sont plus clairs avec de belles périodes ensoleillées, le temps reste sec. Le Volcan est, et devrait rester sous les nuages toute la journée, indiquent les prévisions de Météo France L'après-midi, le ciel s'éclaircit sur l'Est tandis que dans l'intérieur de l'île, le gris finit par l'emporter. Sur la côte Ouest, le beau temps se maintient mais au fil des heures, entre Saint Paul et la Possession, les nuages s'assombrissent, une petite averse est alors possible sur les pentes.Avec un soleil moins généreux les températures maximales de la journée accusent dans les hauts une baisse sensible. Le vent de secteur Est se renforce avec de bonnes rafales, voisines de 60km/h vers Sainte Marie et 70km/h vers Saint Pierre.Mer agitée au vent. Une petite houle de Sud-Ouest de 1.5m à 1m80 déferle le long des côtes Ouest et Sud. Mer croisée sur le sud sauvage.