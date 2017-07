Météo : journée pluvieuse sur la Réunion

Le temps change et devient beaucoup plus nuageux et humide sur notre département. Les précipitations sont bien présentes en journée sur une large moitié Est de l'île et le soleil se montre bien discret. Seules quelques éclaircies arrivent à percer sur l'Ouest.Les températures maximales sont voisines des 24 à 27°C sur le littoral, 21°C à Cilaos et 14°C au Volcan.Le vent est faible de secteur Est et la brise domine sur les plages de l'Ouest.La mer devient agitée à forte au déferlement d'une houle de Sud-Ouest dépassant les 3m en fin de journée de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table, selon les prévisions de Météo France