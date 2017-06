Météo : houle supérieure à 2m sur l'Ouest et le Sud

Les rares entrées maritimes sur la côte Sud-Est laissent rapidement place à un temps ensoleillé sur l'île. La fraicheur est bien présente dans les hauts au petit matin et le soleil est omniprésent sur les plus hauts sommets en journée.Un temps agréable se maintient l'après-midi même si quelques développements nuageux s'opèrent sur les contreforts ouest.Le vent de Sud-Est continue sur le même rythme de l'ordre de 55 km/h en rafales sur les côtes nord et sud-ouest. Seuls les rivages de la Saline à La Possession en passant par St-Paul, bénéficient de la brise marine.La mer est agitée au vent, voire forte sous l'influence de la houle (toujours supérieure à 2 mètres ) qui reste active sur les côtes ouest et sud, selon les prévisions de Météo France