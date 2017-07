Météo : gelées blanches au petit matin

Après un début de matinée très frais dans les Hauts avec des gelées blanches à l'abri du vent sur la Plaine des Cafres, le temps est bien ensoleillé au cours de la matinée sur la plupart des régions. La présence de quelques passages nuageux sans incidence le long de la côte Est et Sud-Est n'a aucune incidence sur les précipitations. Le ciel bien dégagé favorise une hausse rapide des températures.L'après midi, le temps devient plus nuageux sur le relief sans précipitations significatives. La région de St-Benoit ou de Sainte-Rose est aussi concernée.Le vent se renforce un peu. Il s'oriente au secteur Sud-Est et souffle sur la région de St Pierre et de Sainte-Suzanne à Sainte-Rose. Il souffle aussi sur les plages et dans une moindre mesure sur la région de St Denis.La mer est agitée. Présence d'une houle résiduelle de Sud-Ouest entre 1m50 et 2m, selon les prévisions de Météo France.