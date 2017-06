Météo : de la pluie et du vent

L'alizé reste humide, mais l'élément notable c'est le vent . Il s'oriente un peu plus Est au cours de la nuit et il peut générer des rafales proches des 80 km/h en rafales sur la côte Nord comme la côte Sud, en journée. Des rafales de vent sont également attendues, dans une moindre mesure du côté de la Plaine des Cafres et sur la baie de la possession.Le flanc Est garde une ambiance humide avec des pluies allant de Saint-Benoit à Saint-Joseph en passant par les hauts de Sainte-Rose. Des averses peuvent déborder sur la région Nord, Salazie et sur les Plaines de l'Est.L'après-midi, il n'y a pas d'amélioration notable à attendre, l'évolution concernent essentiellement les hauteurs de l'Ouest. En effet, des averses se déclenchent du côté des Makes et de Bois nèfles Saint-Paul par exemple. La région de Saint-Pierre reste à l'abri, avec une alternance de passages nuageux et d'éclaircies.Côté températures, il est attendu 20 °c à Cilaos, 24°c à Sainte-Rose et 13 °c au Pas de Bellecombe et 27 à 29 °c sur la côte Ouest.La mer est agitée à forte, voire localement très forte au déferlement d'une houle de sud-ouest . Cette houle voisine est voisine des 2.5m à 3 m de la pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par Saint Pierre, selon les prévisions de Météo France