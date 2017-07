Météo : ciel bleu sur l'île

Une matinée ensoleillée s'annonce sur l'ensemble de l'île. Pour une fois, c 'est du côté de Saint-Pierre que le temps se fait le plus nuageux avec une éventuelle petite ondée. Un peu plus tard, l'ensemble du littoral est véritablement dégagé, et quelques nuages de pentes se forment ici et là, avec une préférence pour les hauteurs du Nord-Ouest. Le ciel bleu est l'élément dominant.Au cours de l'après-midi, il y a peu d'évolution, si ce n'est quelques nuages s'étalant sur la baie de la Possession. Les températures sont de saisons avec un léger réchauffement dans les hauts. Côté vent, il souffle en rafales avec des pointes entre 50 et 60 km/h dans la région de Saint-Louis et de Champs Borne. Un élément plus remarquable, est l'arrivée d'un train de houle modérée de sud-sud-ouest en fin de journée, indiquent les prévisions de Météo France