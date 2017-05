Météo : beau temps partout sur l'île ce samedi

Au lever du jour, quelques entrées maritimes tardent à s'évacuer sur le littoral Est. Des nuages accrochent le relief, vers la Plaine des Palmistes, Takamaka et les flanc Est du volcan où quelques pluies sont possibles. Ailleurs, c'est un grand soleil qui accompagne le début du week-end.Au fil des heures, l'atmosphère très sèche délite les quelques nuages, le beau temps prédomine sur toute l'île et s'installe pour le reste de la journée.En fin d'après-midi, les entrées maritimes commencent à aborder la façade Est du département, mais sans précipitation notable dans un premier temps. Plus tard dans le courant de la nuit de samedi à dimanche, d'importante précipitations arrosent la façade Est de La Réunion.Les températures maximales sont comprises entre 27 et 30°C sur le littoral, 16°C au Maïdo et au Pas de Bellecombe, 26°C à la Plaine des Cafres, 20°C à Petite France et 24°C à Cilaos.Le vent d'Est est modéré avec des rafales comprises entre 40 et 50 km/h le long du Sud Sauvage et dans une moindre mesure vers Sainte-Marie.La mer est forte de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table par houle modérée à grande de Sud-Ouest. Ailleurs, la mer est peu agitée à agitée, selon les prévisions de Météo France