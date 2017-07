Météo : beau temps, mais grisaille au volcan

Plutôt beau, sauf au pied du volcan.Au lever du jour la grisaille se cantonne sur le sud de l'île, avec des pluies sur les pentes et le littoral du volcan. Ailleurs le ciel se montre clément, avec un soleil dominant aussi bien dans les cirques que sur le bord de mer. Même le sommet du volcan devrait rapidement retrouver le soleil. Au fil des heures les nuages de pentes se développent mais sans excès.L'après- midi, toujours de la grisaille tenace au pied du volcan. Quelques averses se déclenchent sur les pentes avec une préférence pour les pentes du sud-ouest. Le vent s' oriente au Sud-Sud-Est avec des rafales de 40 à 50 km/h sur les côtes Ouest et vers Sainte Rose. En altitude un vent de nord-ouest pourrait occasionner également quelques rafales vers le Maïdo ou la Roche Écrite.La mer est agitée au vent et au déferlement d'une houle d'alizé est voisine de 2m, selon les prévisions de Météo France