Météo : Une journée entre soleil et grisaille

Au lever du jour, le ciel est exempt de nuages sur une large moitié Nord du département, indique Météo France . Plus au Sud, de l'Étang Salé à Sainte-Rose en passant par le Sud Sauvage, le ciel est couvert. La couche nuageuse, semblable à celle des jours précédents, est située entre 1500 et 1800m. Au dessus de cette altitude, le ciel est dégagé.Au fil des heures, la couverture nuageuse gagne les côtes Nord-Est et Sud-Ouest et se faufile à l'intérieur des terres, du côté de la Plaine des Palmistes, la Plaine des Cafres et les hauts de Saint-Leu. Ailleurs, le temps est clément.L'après-midi, les nuages en marche continuent leur progression, inondant de grisaille le reste de l'île et apportant quelques averses le long des pentes du volcan. La frange littoral profite d'un temps plus ensoleillé, mais toujours sujette à un vent de Sud-Est soutenu.La houle australe continue de s'amortir lentement ; la mer est agitée à forte de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table, et peu agitée à agitée ailleurs.Le vent de Sud-Est est modéré à assez fort, avec des rafales vers Champ Borne en matinée, et le long de la façade Ouest, de Saint-Pierre à Trois-Bassins l'après-midi.Les températures maximales attendues sont comprises entre 22 et 25°C sur le littoral, et entre 15 et 18°C à l'intérieur des terres.