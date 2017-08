Météo : Un vendredi chaud pour la saison

Après une nuit humide sur l'Est, quelques ondées subsistent au lever du jour sur une large moitié Est. Le temps semble plus calme et le ciel moins nuageux sur l'Ouest en matinée.Des averses se développent ensuite sous le vent dans l'après-midi et concernent principalement les hauts de l'Ouest et du Sud-Ouest. De belles éclaircies reviennent peu à peu sur le Nord et l'Est du département.Il fait un peu chaud pour la saison avec des températures atteignant les 26 à 28°C en bord de mer, 22°C à Cilaos et 27°C à Saint-Denis, indique Météo France Le vent reste de secteur Est à Nord-Est et souffle en rafales de 40 à 50km/h du côté de Saint-Philippe et de Saint-Denis. Il entre également en Baie de la Possession atteignant en pointe les 50km/h. La brise s'installe de Saint-Paul à Saint-Joseph.La mer est agitée au déferlement d'une houle modérée d'alizé le long des côtes Est et Sud-Est.