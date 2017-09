Météo : Un temps ensoleillé, mais frais

Au lever du jour, le soleil s'impose généreusement sur la plupart des régions. Un petit bémol cependant sur le littoral allant de Saint Joseph à Sainte Rose où les entrées maritimes tardent à lever le camp.Au fil des heures, les nuages se développent à mi-pente vers 1500 mètres, laissant les plus hauts sommets dégagés. Ces derniers débordent avec une préférence pour les hauteurs du Nord-Ouest et de l'Ouest. Poussés par le vent, les nuages s'étalent entre Saint Denis et Saint Paul, sans conséquence.Les autres régions de bord de mer conservent de larges périodes ensoleillées, avec un petit bémol pour les régions du Sud-Est où les nuages s'invitent par intermittence, indique Météo France Le vent s'oriente au secteur Sud-Sud-Est et souffle en rafales vers 50/60 km/h de Sainte-Rose à Saint-Denis et 60 à 65 km/h vers la région de Saint Pierre. Le vent rentre sur les plages de l'Ouest l'après midi mais avec des valeurs moins fortes. Les brises dominent de Saint-Paul à la Grande Chaloupe.La mer est agitée à forte au vent. La houle d'alizé, voisine de 2 mètres, déferle le long des côtes Sud et Sud-Est.