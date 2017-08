Météo : Un samedi ensoleillé

Beau début de journée dans l'Ouest. Dans l'Est, les entrées maritimes de la nuit résistent encore au lever du jour ou les nuages parfois porteurs de quelques averses circulent encore sur le littoral et les hauteurs. Les éclaircies se font plus fréquentes au fil de la matinée et le soleil finit par s'imposer sur l'ensemble de l'île, indique Météo France L'après-midi, le soleil reste prédominant dans les cirques, les plaines, au volcan ou sur les sommets de l'île. Beau temps aussi dans l'Est ou sur le littoral Nord et Sud. Les nuages se développent principalement sur les haut de l'Ouest, où quelques averses se déclenchent. Un peu de grisaille s'étale vers la côte Ouest en cours d'après-midi.Les températures sont toujours très agréables avec des maximales autour de 28°C en bord de mer, 22°C à 23°C dans les cirques, 15°C au Maïdo ou au Volcan.Le vent reste modéré de secteur Est avec des rafales de 40 à 50km/h sur les côtes Nord et Sud. Régime de brises sur la région des plages.La mer est en général agitée, et devient forte sur le Sud dans l'après-midi, puis également sur la côte Ouest en soirée. Attention à l'arrivée d'une houle de Sud-Ouest en cours de journée : elle dépasse 2m dans l'après-midi, puis atteindra 4m dans la nuit de samedi à dimanche.