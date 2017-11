Météo : Un mardi sous la pluie

La journée est assez maussade. Pour des raisons différentes, le département connait un ciel nuageux et un temps pluvieux. Sur la partie au vent, c'est-à-dire sur le Sud-Est et l'Est du de l'île, les nuages circulant dans l'alizé sont nombreux. Le ciel est souvent gris, comme par exemple sur le Volcan et vers Takamaka, et des averses se déclenchent assez fréquemment, indique Météo France De l'autre côté, sous le vent, même si les premières heures de la journée sont correctes, les nuages se développent sur les pentes ainsi que sur les hauteurs. Là aussi, ils deviennent menaçants puis occasionnent des averses localement plus soutenues que ces derniers jours.L'alizé de Sud-Est est notable sur les régions de Saint-Pierre et de Sainte-Marie avec des rafales de 50 à 60 km/h. La mer est peu agitée à agitée au vent. Houle résiduelle de Sud-ouest présente sur nos côtes Ouest et Sud.