Météo : Un mardi sous la pluie

L'atmosphère reste instable, bien humide le matin de la Possession à Saint-Philippe en passant par Sainte-Rose, avec de bons grains par endroit. Même chose que la matinée de la veille, où le soleil sera présent uniquement dans l'ouest et le sud. Dans l'après-midi, les pluies deviennent moins fréquentes et s'isolent de préférence sur les hauteurs de Saint-Joseph à St-Gilles. Le soleil revient sur Saint-Benoit ou Saint-André, mais c'est le long de la route du littoral qu'il sera le plus présent.Le vent de Nord-Est est par moment soutenu de la Grande Chaloupe au Port, gagnant Saint-Paul puis le Cap La Houssaye l'après-midi, 50 km/h en rafales, indique Météo France La houle australe est maintenant inférieure à 2m, la houle d'alizés prend au contraire de l'envergure et vient déferler à plus de 2m en moyenne de Langevin à Sainte-Suzanne.