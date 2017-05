Météo : Un lundi sous les nuages

Flux de Sud-Est modéré sur la Réunion.Au lever du jour, le ciel est mitigé sur l'ensemble du département. En mer les nuages circulent dans le flux d'alizé, apportant par endroit quelques gouttes, le relief se charge rapidement du côté du Piton des Neiges, la Plaine des Palmistes et sur le volcan. Du littoral jusqu'à mi-pente, le ciel est dégagé en ce début de journée. Néanmoins, les entrées maritimes de la nuit, tardant à s'évacuer, la grisaille domine entre la Pointe de la Table et Sainte-Rose et de petites averses ne sont pas à exclure.A la mi-journée, les nuages envahissent le ciel sur la totalité de l'île apportant par endroit, mais dans les hauts, quelques pluies éparses. Au fil des heures, la dégradation s'accentue. Dans le Sud en particulier, des averses arrosent le littoral et les premières pentes. Ailleurs les averses se font plus sporadiques. Il faut attendre la fin de journée, pour que le ciel redevienne plus clément.Le vent de Sud-Est est modéré, mais des rafales de l'ordre de 50 à 60 km/h soufflent de l'Étang Salé à Saint-Pierre. La mer est agitée par le vent, une houle de Sud-Sud-Ouest est attendue la nuit prochaine, indique Météo France Suivez la météo en direct sur les webcams de Zinfos974