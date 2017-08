Météo : Un jeudi couvert

L'île a du mal à se débarrasser durablement de ce temps instable. Les éclaircies matinales résistent difficilement face aux nuages qui prennent de l'ampleur au fil des heures, indique Météo France. La grisaille est rapidement de mise dans les hauts et les averses restent d'actualité en zone de relief l'après-midi. La couverture nuageuse s'étale alors jusqu'à la zone littorale.Brise dominante sur l'ensemble du rivage. La mer est toujours agitée sur la côte orientale et sud à cause de la houle d'alizé.