Météo : Un beau soleil matinal

D'abord quelques entrées maritimes sur l'Est en début de journée puis le temps est agréable. Le soleil est très matinal sur l'ouest et le sud, selon Météo France En montagne, le ciel est dégagé le matin, puis assez rapidement les nuages prennent possession des lieux et s'imposent l'après-midi. Les averses ou "farines" sont limitées et se déclenchent de préférence sur les hauteurs de l'ouest.Les éclaircies sont au rendez-vous l'après-midi sur le littoral, à l'exception d'une zone s'étirant de St-Leu-La Possession-St-Denis.Les brises dominent le matin, mais l'alizé signe son retour au fil des heures en journée et des rafales de 40/50 km se repositionnent sur les lieux habituels (cotes nord et sud).La houle de sud-ouest s'est installée ( entre 2 et 2.5 mètres) et donne des déferlements au sud des Aigrettes jusqu'à la Pointe de la Table. La mer est agitée au vent et dans la zone houleuse.