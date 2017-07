Météo : Un beau soleil dominical

Si la nuit fut quelque peu humide sur l’Est, le soleil est lui bien présent en matinée sur l’île. Selon les prévisions de Météo France, le soleil brille déjà et le temps est certes frais mais agréable.Si quelques nuages de pente se développent et finissent par donner cet après-midi des ondées sur les reliefs sans débordements particuliers, avec quelques averses dans les hauts, le long des côtes Est et Sud-Est, sans oublier les Plaines, la région des plages elle, gardera un ciel clément.En fin de journée, les entrées maritimes reviennent rapidement sur la façade Est.Les températures maximales sont de l'ordre de 25 à 27°C sur le littoral, 20 à 21°C dans les cirques et 12°C au Volcan.Le vent est modéré à assez fort de secteur Est-Sud-Est avec des rafales voisines de 60 à 70km/h possibles vers Saint-Pierre et de Saint-Denis à Saint-André. Ce vent remonte sur les plages de l'Ouest l'après-midi avec des rafales voisines de 40 à 50 km/h.La mer est agitée au vent et sur les côtes Sud et Est avec une houle d'alizé de 2,3 à 2.5m