Météo: Temps mitigé ce jeudi

L'épisode de houle australe continue de s'atténuer, les vagues sont inférieures à 3m dans l'ouest le matin puis dans le sud l'après-midi, indique Météo France . La mer reste malgré tout agitée à forte au déferlement. Prudence.La fraîcheur qui a envahi l'île depuis mardi, stationne, et les températures sont maintenant proches de la norme de saison, parfois un peu en-dessous.Ce temps d'hiver est rythmé aussi par un alizé qui tend à mollir, 60 km/h en rafales tout au plus sur St-Pierre puis La Pointe des 3 Bassins l'après-midi, un peu moins sur St-André et St-Denis.Enfin, le ciel est à peu près identique à celui de mercredi. De beaux rayons de soleil en matinée, dans un ciel un tantinet plus chargé de Petite Ile à Ste-Rose avec quelques averses possibles. Davantage de nuages l'après-midi en montagne avec des petites gouttes isolées par endroit, et des débordements de St-Denis à St-Paul.