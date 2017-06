Météo : Temps clément mais beaucoup de vent

Alizés soutenus et localement forts.Les nuages présents sur la côte Est jouent progressivement dans la discrétion, effaçant ainsi les averses retardataires, puis les éclaircies rentrent sur la place. Ailleurs c'est du beau temps, les quelques plaques d'humidité, sous forme nuageuse pouvant trainer ici ou là au lever du jour, ne résistent pas à l'arrivée du soleil.A la mi-journée, le bleu est bien présent sur l'île.Cet après-midi, sur le littoral et sur les plus hauts sommets, il fait beau. Les nuages sauvent la mise et couronnent l'île à mi-hauteur.L'alizé continue sur sa lancée : il donne la mesure dès le lever du jour et se renforce à 70/80 km/h en rafales en journée sur les cotes nord et sud. Il prend même de la hauteur, en malmenant les randonneurs sur le relief exposé et les crêtes avec de bonnes poussées avoisinant les 80 km/h.De plus, restez sur vos gardes: le cocktail, vent, houle d'alizés et houle de sud-ouest, rend la mer forte dans le sud, agitée à forte dans l'Est et le nord , seuls les plagistes de l'ouest semblent profiter des douceurs d'une mer plus clémente, indiquent les prévisions de Météo France