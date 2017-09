Météo : Soleil généreux avec une alternance de passages nuageux

Le matin, les pluies intermittentes situées du côté de Saint-Benoit et le littoral Est allant de Sainte-Suzanne à Sainte-Rose, s'estompent rapidement au profit de rayons du soleil de plus en plus ardents, indique Météo France L'après-midi, les nuages de pentes sont un peu plus menaçants sur les hauteurs de l'Ouest et du côté du Tampon. Le risque d'averses est alors un peu plus important sous les bases nuageuses un peu plus denses et grisonnantes. Ailleurs, le soleil est généreux, avec une alternance de passages nuageux et d'éclaircies sur les plages et un soleil bien installés sur les plus hauts sommets au-dessus de 2000 m. Côté température, il est prévu 25 à 28 °c sur le littoral, 23°c à Cilaos, 14°c du côté du Piton de la Fournaise.Le vent souffle un peu plus fort qu'ailleurs du côté de la Grande Chaloupe dans le nord et de Saint-Philippe dans le sud, avec des rafales entre 40 et 50 km/h.La mer est peu agitée à agitée, au déferlement d'une petite houle d'alizé croisée avec une petite houle de Sud-Ouest sur le Sud Sauvage.