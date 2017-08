Météo : Quelques gouttes sur l'Ouest

Au lever du jour, quelques entrées maritimes peuvent encore s'attarder sur la côte Est. Ces nuages ont tendance à déborder sur les Plaines de l'Est et dans le cirque de Salazie. Par contre le sommet du Volcan devrait émerger des nuages. Sur la côte Ouest, ainsi que dans les cirques de Mafate et Cialos, la journée débute sous un franc soleil, indiquent les prévisions de Météo France L'après-midi, les nuages de pente apparaissent sur l'Ouest, quelques averses sont toujours possibles sur les pentes de l'Est, mais elles sont moins fréquentes que la veille. Des débordements nuageux sont à craindre entre Saint Paul et la route en corniche, occasionnant deux ou trois gouttes .Le vent reste soutenu de secteur Est avec des rafales de 60 km/h le long du Sud Sauvage jusqu'à Saint-Pierre ou Saint Louis et sur les côtes Nord. Vent faible sur les plages de l'ouest.La mer est agitée à forte du Sud Sauvage à la côte Est au déferlement d'une houle d'alizé voisine de 2 mètres.