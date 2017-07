Météo: Pluie, vent fort et houle au programme

Pluie, vent fort et grande houle, la prudence s'impose, indique Météo France Les pluies continuent d'intéresser une large moitié sud de l'île. La Plaine des Cafres, l'Entre Deux, Cialos, les Makes ainsi que le volcan débutent la journée sous les nuages et la pluie. Plus au nord le ciel est grisâtre mais sans pluie significative.L'après-midi, pas de réelle amélioration à attendre, les pluies sont tenaces sur le sud sauvage, par moment ces pluies débordent vers Saint Pierre ou Saint Louis ainsi que vers Sainte Rose ou Saint Benoit.Dans l'intérieur, le ciel reste gris avec en fin d'après-midi des débordements nuageux sur les régions du nord où là aussi quelques gouttes peuvent se produire.Les températures amorcent une baisse.Le vent de secteur Sud devient fort, de fortes rafales de 80 à 90km/h sont attendues sur la côte Ouest et Est, le vent souffle également fort sur les hauteurs comme au volcan ou au Maido.La mer devient forte à très forte, au vent et au déferlement d'une houle de sud-sud-ouest qui atteint 2m dans le courant de la matinée et qui s'amplifie rapidement l'après-midi pour atteindre sont pic (entre 4.5 et 5m) en fin de journée de mardi, soit 9 à 10 mètres pour les vagues les plus hautes.La plus grande prudence s'impose (Cf bulletin de vigilance ).