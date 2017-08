Météo : Pluie fine dans l'Est

Au lever du jour, le ciel est assez nuageux sur l'Est avec un arrosage faible mais constant sur les régions de l'Est, de Takamaka, des Makes ou encore de Sainte-Rose. Malheureusement, cela va durer une nouvelle fois une bonne partie de la journée sur ces régions.Partout ailleurs et en particulier sur l'Ouest, un temps sec s'installe pour la journée sans trop d'activité mais parfois sous une couche nuageuse peu épaisse laissant passer de belles éclaircies, selon les prévisions de Météo France Les températures évoluent peu avec 24 à 26°C sur le littoral, 28°C du côté de Trois Bassins, 13°C au Volcan et 26°C à Saint-Pierre.Le vent reste soutenu de secteur Est avec des rafales de 50 à 60 km/h principalement le long des côtes du Sud Sauvage et du Nord. Un vent de Nord-Est souffle aussi temporairement du côté de la Baie de la Possession. Les brises dominent de Saint-Paul à Saint Pierre.La mer est agitée à forte du Sud Sauvage à la côte Est au déferlement d'une houle d'alizé voisine des 2 à 2,2m.