Météo : Nuages et éclaircies

Comme souvent au lever du jour, notre département est coupé en deux, indique Météo France. A l'Est, approximativement de Saint-Philippe à Sainte-Marie (Volcan et Salazie compris) les nuages sont nombreux et peuvent encore occasionner une petite averse ici ou là, ces petites farines peuvent même en début de matinée déborder vers Saint-Pierre ou Saint-Denis. Quoi qu'il soit, cela ne dure pas : sur le littoral les éclaircies reviennent en force. Plus à l'ouest ainsi que dans Mafate ou Cilaos hormis quelques nuages c'est du beau temps dès le lever du jour.L'après-midi, les nuages gagnent Mafate et Cilaos et débordent ensuite vers l'ouest où une averse est possible sur les pentes. En fin de journée et surtout durant la nuit suivante de nouvelles petites pluies intéressent l'Est de l'île intense.Vent de secteur Est modéré sur les côtes Nord et Sud avec des rafales voisines de 50km/h vers Sainte-Marie et Saint-Pierre. Mer peu agitée à agitée, petite houle de secteur Est comprise entre 1.5m et 2m.