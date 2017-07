Météo: Moins de pluie dans le sud

Alizé de Sud-Sud-Est assez fort, apportant par moments de l'humidité.Journée moins pluvieuse dans le sud aujourd'hui.Après une nuit passagèrement pluvieuse sur les régions du Sud et du Sud-Est, les averses sont plus espacées en ce samedi et les éclaircies moins timides. Ailleurs on profite plutôt d'une belle journée, avec un soleil vaillant ce matin notamment sur les régions de Saint-Denis mais aussi du côté de Saint-Paul.L'après-midi, la couverture nuageuse prend ses quartiers dans l'intérieur, donnant de petites averses sur les hauteurs du Nord-Ouest ainsi que quelques gouttes sur la région des plaines.Beau temps sur les plages et au Volcan mais avec du vent. Le littoral du Sud-Est et du Sud essuie de temps en temps les assauts de nuages en provenance de la mer, apportant quelques ondées avec eux.Le vent de Sud-Est est l'élément marquant. Il reste sensible sur la région de Saint Pierre, de Sainte Marie, mais aussi sur les hauteurs exposées avec des rafales de 60 à 70 km/h. De fortes rafales intéressent la région des plages dès la mi-journée. La mer est agitée, forte sur le Sud Sauvage. Une petite houle de Sud-Ouest déferle le long des côtes Ouest et Sud, selon les prévisions de Météo France.