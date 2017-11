Météo : Le retour du soleil

Les entrées maritimes se dissipent en début de journée sur l'Est et les éclaircies y reviennent rapidement, selon Météo France En matinée, sur une grande partie de l'île, le temps est agréable et lumineux malgré la présence d'un voile nuageux d'altitude.A la mi-journée, les nuages de pentes se développent classiquement mais ne donnent pas grand chose en terme de pluies. Tout au plus quelques averses se forment sur les hauteurs de l'Ouest en priorité, avec des cumuls raisonnables. Les plus hauts sommets de l'île bénéficient d'un temps ensoleillé et sec.Les températures maximales sont de l'ordre de 28 à 30°C sur le littoral, 20°C au Pas de Bellecombe et 28°C à Saint-Pierre.Le vent de secteur Sud-Est reste modéré sur la région de Saint-Pierre où il atteint les 60 à 70km/h en rafales et sur la région de Sainte-Marie avec 50km/h en rafales. Les brises dominent de Saint-Leu à la Grande Chaloupe. La mer est peu agitée à agitée au vent.