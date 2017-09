Météo: La fraîcheur de retour

Un front froid affaibli s'apprête à toucher La Réunion. "En fin de journée, le ciel se couvre et le temps devient gris et pluvieux sur l'Ouest et le Sud-Ouest du département", prévient Météo France.



Dès cette nuit, le vent va se renforcer, indique Jacques Ecormier, chef prévisionniste de Météo France, qui estime la baisse de température à 2 degrés.



"Comme on a eu ces derniers jours un vent de nord, qui est un vent chaud, ce vent de sud va apporter une sensation de fraîcheur d'autant plus forte", précise-t-il. Des rafales de 70 à 80 km/h sont attendues.



De "faibles précipitations" sont aussi à prévoir sur les côtes Sud et Ouest. "De Saint-Philippe à Piton Saint-Leu essentiellement", estime Jacques Ecormier.



Enfin, la mer devient agitée ce lundi et une houle de trois mètres est attendue dès demain sur les côtes Ouest et Sud. La prudence est donc de rigueur.