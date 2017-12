Météo : L'Ouest sous les nuages l'après-midi

On débute la journée sur l'Est avec quelques entrées maritimes, parfois faiblement pluvieuses, puis la côte orientale retrouve les couleurs ensoleillées. Le ciel est dégagé sur l'ouest et en montagne, indique Météo France Progressivement les nuages se développent sur le relief et débordent vers la mi-hauteur de la côte sous le vent. Saint-Paul et La Possession, par exemple, se retrouvent à l'ombre des nuages l'après-midi. Quelques averses faibles sont alors possibles, sans cumul significatif.L'alizé de secteur Est reste très actif avec des pointes de 50 km/h sur la côte nord et 60/70 km/h le long de la côte sud. Toujours du vent à la Plaine des Cafres et sur le relief exposé.La mer est souvent agitée au vent. Une petite houle d'alizé sur la côte orientale croise une petite houle de sud-ouest le long de la côte sud.