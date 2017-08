Météo : L'Assomption sous le signe du soleil

Ce mardi 15 août voit pour l'ensemble de la journée, un assèchement de la masse d'air plus marqué par rapport aux jours précédents, donnant une impression globale de beau temps, indique Météo France . Des entrées maritimes intermittentes viendront perturber le ciel de l'Est de l'île.L'après-midi continuera a être plutôt ensoleillé sur le littoral, alors qu'à l'intérieur on notera la présence passagère de quelques nuages qui se formeront et prendront possession du relief. Quelques averses sont possibles à mi-pentes au vent, ainsi que sur les hauts de l'Ouest en cours d'après-midi.L'alizé d'Est reste sensible. Les rafales pourront encore atteindre les 45km/h. La mer reste forte sur le Sud sauvage et la côte Est sous l'effet conjugué du vent et de la houle d'alizé autour de 2,5m. Ailleurs, la mer est agitée, à peu agitée vers le Port.