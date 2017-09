Météo : Grand soleil ce mardi

Au lever du jour, le soleil s'impose généreusement sur la plupart des régions. En effet, seuls quelques nuages se promènent le long de la façade Est, sans précipitations notables. Au fil des heures, les premiers nuages se développent le long des versants montagneux, sans altérer l'impression de beau temps.L'après-midi, soleil et nuages se partagent l'espace dans les cirques et sur les plaines. Au dessus de 1800/2000 mètres, le ciel demeure limpide. Ainsi, le Volcan, le Maïdo et les sommets élevés se retrouvent naturellement baignés par le soleil, avec des températures particulièrement agréables pour la saison, indique Météo France. La bande côtière profite de larges périodes ensoleillées. Un petit bémol cependant, sur les zones du Nord et du Sud où les nuages se font plus nombreux avant la fin d'après midi.Les températures maximales atteignent 25 à 28°C sur le littoral, 22 ou 24°C dans les cirques, 18 à 20°C vers la Plaine des Cafres et le Volcan.L'alizé de Sud-Est est modéré. Les rafales atteignent 40 à 50 km/h sur Sainte Marie et Saint Pierre. Un vent de Sud rentre sur les plages de l'Ouest en mi-journée. La mer est agitée au vent. La houle d'alizé commence à s'amortir avec des hauteurs moyennes voisines de 1 mètre 50 et déferle le long des côtes Sud-Est et Est. De Saint-Gilles au Port, la mer est belle à peu agitée.