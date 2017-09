Météo : Grand soleil ce jeudi

En matinée, grand beau temps sur le département avec un soleil omniprésent et un air très sec dans les hauts, indique Météo France L'après-midi, des nuages de pente se développent avec une préférence pour le côté ouest et sud-ouest du département. Mais ces nuages rencontrent à nouveau un air très sec et se limitent aux mi-pentes. Les hauts des pentes, les hauteurs et sommets restent sous un ensoleillement total.L'alizé tourne à l'Est puis au Nord-Est l'après-midi en restant faible. les rafales sont insignifiantes. La mer est souvent peu agitée. Une petite houle de Sud-Ouest déferle le long des côtes Ouest et Sud.