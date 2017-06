Météo : Du soleil sur toute l'île !

La journée s'annonce agréable et lumineuse prévoit ce samedi Météo FranceEn effet, ce début de journée se déroule généralement sous un ciel clair à peu nuageux et sous un soleil radieux. Au fil des heures, il y a bien quelques nuages nuages de pentes qui s'installent dans les hauts, mais ils n'ont que peu de conséquences. Tout au plus quelques gouttes sont attendues dans les hauts de l'Ouest et Nord-Ouest de l'île cet après-midi. De petits débordements nuageux sont aussi possibles sur les côtes Ouest et Nord de l'île.Les températures maximales atteignent les 24 à 28°C sur le littoral, 16°C au Volcan et au Maïdo.Le vent d'Est-Sud-Est se renforce pour atteindre les 50 à 60km/h en rafales sur la côte Nord et entre St-Joseph et St-Pierre.La mer est agitée à forte avec une houle de Sud-Ouest voisine des 2,5m de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table. Elle s'amortit en soirée.