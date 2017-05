Météo : Du soleil attendu sur toute l'île en ce dimanche de fête des mères

C'est une belle journée qui s'annonce partout sur l'île, indique Météo France.



Les quelques nuages récalcitrants en début de journée vont vite se faire manger par les premiers rayons du soleil. Ensuite, un peu plus tard dans la journée, c'est sur les pentes de l'Ouest et du Sud-Ouest que la couverture nuageuse sera la plus manifeste, mais pas de quoi remettre en cause l'impression de beau temps. Pas de pluie prévue non plus.



L'alizé d'Est à Nord-Est souffle avec conviction de St-Denis au Port, les rafales atteignent 50 à 60 km/h.



La houle de Sud-Ouest qui a atteint son pic hier, s'amortit lentement, on observe encore des vagues entre 2m et 2m50 qui maintiennent une mer agitée à forte au déferlement dans l'Ouest et le Sud. Prudence aux pêcheurs.