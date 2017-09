Météo : Des températures fraîches

Le jour se lève sous un ciel globalement ensoleillé mis à part sur le Sud-Est du département où quelques nuages bas persistent. Après une matinée calme et lumineuse, les nuages se développent à mi-pentes et débordent dans le flux de Sud-Est avec une préférence pour les hauteurs du Nord-Ouest. Quelques gouttes sont alors possibles sur cette région dans l'après-midi.Les nuages, après une pause, font également leur retour l'après-midi sur le Sud et Sud-Et du département. Les températures maximales atteignent les 23 à 25°C sur le littoral, 16°C au Volcan et 19°C dans les cirques, indique Météo France Le vent s'oriente au secteur Sud-Sud-Est et souffle en rafales de 60 à 70km/h de Sainte-Rose à Saint-Denis et de Saint-Joseph à Saint-Leu. Le vent rentre sur les plages de l'Ouest dans l'après-midi. Les brises dominent de Saint-Paul à la Grande Chaloupe.La mer est forte au déferlement de la houle de Sud-Ouest. Cette houle proche des 3m en matinée impacte la côte Ouest et Sud de la Pointe des Galets à la Pointe de la table et s'amortit en journée.