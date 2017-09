Météo : Des nuages en bord de mer

Au lever du jour, c'est du beau temps pour la majeur partie de notre département. Seuls quelques petits nuages côtiers pourront s'inviter en matinée sur la façade Est mais rien de bien méchant, indique Météo France L'après-midi, les nuages de pente viennent se bloquer à mi hauteur, deux ou trois gouttes sont possibles ici ou là sur les pentes de l'Est ou sur le flanc du Volcan mais rien de significatif. Par contre dans les Cirques, sur le Volcan et sur le relief en général, c'est du franc soleil qui se maintient toute la journée.La fraicheur matinale dans les hauts se fait vite oublier, les températures maximales atteignent 25 à 27°C sur le littoral, et de 18 à 20 degrés dans les cirques, vers la Plaine des Cafres ou sur le Volcan.L'alizé de Sud-Est est faible à modéré avec des rafales atteignant 40 km/h vers Sainte Marie voire 50 vers Saint Pierre. Le vent est faible ailleurs. La mer est peu agitée à agitée. Houle de Sud-Ouest comprise entre 1.5m et 2 m entre la Pointe des Galets et la Pointe de la Table.