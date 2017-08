Météo : De la pluie partout sur l'île

Sur les façades Nord et Est du département, des paquets nuageux accompagnés d'averses parfois soutenues, continuent de circuler, indique Météo France . Sur l'Ouest et le Sud-Ouest, même si en matinée, les nuages sont déjà nombreux, les pentes et hauteurs s'ennuagent sans réelle préférence. Par endroits, le ciel est bien gris et des averses plus soutenues se déclenchent. La présence de nuages élevés peut restreindre cette activité.Le vent de Nord-Est est faible à modéré puis l'après-midi il faiblit et des brises se mettent en place. La houle de sud-ouest est comprise entre 1,5m et 2m, la houle d'alizé de 2m de Langevin à Sainte-Suzanne