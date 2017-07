Météo : De la fraîcheur et quelques gouttes ce jeudi

Encore de la grisaille au programme selon les prévisions de Météo France . Le régime d'alizé humide persiste. Les arrivées nuageuses et parfois pluvieuses se succèdent de Sainte-Marie à Saint-Joseph, les périodes d'éclaircies sont rares, surtout dans les Hauts. La randonnée jusqu'à l'éruption se déroule dans une ambiance rafraîchie, nuageuse ou dans le brouillard, avec par moment de la pluie ; l'observation demeure délicate. La partie ouest de l'île reste abritée, mais les sommets et les crêtes sont souvent dans les nuages, des averses isolées sont à craindre sur les pentes l'après-midi ; privilégier les plages pour une journée agréable.Le vent marque un léger recul par rapport à mercredi avec des rafales entre 50 et 60 km/h à St-Joseph ou St-Denis, 50 km/h également à la Plaine des Cafres, un peu moins au Volcan, ce qui accentue sensiblement la sensation de froid. Petite brise de Sud sur les plages l'après-midi.La houle de Sud-Ouest finit de s'amortir, la mer redevient peu agitée dans l'Ouest. La houle d'alizés atteint environ 2m en moyenne.