Météo : De l'eau, toujours de l'eau

Un temps nuageux et des averses modérées voire fortes l'après-midi, dans les hauts. Quelques embellies alternent avec les passages nuageux sur les côtes exposées au vent, par exemple, vers Sainte-Marie et Saint-Pierre, selon Météo France. Le matin, les nuages de pentes s'emparent rapidement de tous les plus hauts reliefs. Les nuages, à la base de plus en plus menaçante, donne des averses localement marquées. Les averses conservent une préférence pour les hauteurs de l'Ouest dès le milieu de matinée. Elles ont tendance à remonter vers la Baie de Saint-Paul voire de la Possession.L'après-midi, le ciel est plutôt chargé pour la majorité de l'île. Le relief est dans les nuages, ainsi que toute la côte nord-ouest. On attend des averses localement plus soutenues voir fortes, plus particulièrement dans l'ouest, comme sur les hauteurs de Saint-Paul. Côté températures, il est attendu 28 à 30 °c sur le pourtour du littoral, 25°c à Cilaos et 19°c au Pas de Bellecombe.L'alizé de Sud-Est est modéré, et peut souffler en rafales jusqu'à 50 à 60 km/h sur les régions de Saint-Pierre et de Sainte-Marie. La mer est peu agitée à agitée au déferlement d'une houle de secteur Sud d'environ 1,5 à 2m sur la côte Sud.