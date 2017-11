Météo : Ciel gris au Nord

En fin de nuit, de l'humidité est encore présente dans l'Est avec de rares petites averses par place dans les hauts de Takamaka et du Volcan, selon Météo France Ailleurs, le ciel est bien dégagé laissant une large place au soleil avec tout de même un voile nuageux sans conséquence.Au cours de la matinée, l'évolution diurne se déclenche dans l'intérieur de l'île favorisant l'ennuagement des hauts, sans trop altérer l'impression de beau temps. Le pourtour côtier reste ensoleillé.L'après-midi, il fait beau dans l'Ouest et le Sud, si l'on fait exception des nuages qui accrochent le relief. Par contre dans l'Est et le Nord, le ciel est encore bien gris avec de faibles averses sur la région du volcan et les plaines.Le vent de Nord-Est est faible avec des rafales proches de 40km/h vers la Possession et vers la Pointe de la Table. Il prend une composante Nord vers la Pointe des Aigrettes l'après-midi. Ailleurs les brises de mer prédominent. La mer est peu agitée et localement agitée au vent.