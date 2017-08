Météo : Averses dans les hauts

Au lever du jour, la masse nuageuse présente dans l'Est de l'île se prolonge donnant encore quelques averses. En dehors de cette masse nuageuse, le temps est assez dégagé avec de belles apparitions du soleil dans les éclaircies en début de journée, indique Météo France Par la suite, la couverture nuageuse se généralise avec l'évolution diurne et les entrées maritimes provenant à la fois d'une limite frontale circulant dans le Sud-Ouest de l'île en perdant de son activité et des derniers paquets nuageux circulant dans l'Est de l'île. Il est possible que des averses assez marquées pour la saison se déclenchent sur les contreforts et dans l'intérieur de l'île.L'après-midi, une amélioration se met en place avec des éclaircies de plus en plus franches, les averses se font plus rares. Le vent est faible avec de nombreuses brises. Le vent dominant du matin est de secteur Est tournant Sud-Est l'après-midi.La mer est peu agitée mais agitée au déferlement d'une houle d'alizé de 2m de Saint-Joseph à Sainte-Suzanne.