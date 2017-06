Mail Courrier des lecteurs Mesdames et Messieurs les Députés

Félicitations pour votre élection au Palais Bourbon.



J’ai l’honneur de vous inviter à venir à l’une des trois auditions d’orgue gratuites de la Fête de la musique à la chapelle de l’Immaculée à 14 h, 16h et 18 h.



Les concerts d’inauguration ont connu un réel engouement malgré un nombre restreint d’auditeurs.



Ce sont deux musiciennes professionnelles de métropole qui ont assuré la production de spectacles d’une très haute qualité.

Je prévois encore d’autres concerts avec de grands artistes de métropole désireux de se produire ici.



Avec une meilleure communication, il y aura davantage de public.



Ce petit orgue d’une grande qualité et en excellent état est la preuve qu’il y avait un vide sidéral à La Réunion en matière culturelle.

C’est un très bon début, pas une fin.



D’autres églises mériteraient de disposer d’un bel instrument un peu plus important.

C’est le cas de Notre-Dame de la Délivrance, église communale qui fait souvent carton plein lors des concerts classiques.

Si chacun de nos sept députés mettait ne serait-ce qu’une seule fois 20 000 € dans la cagnotte, il serait possible de doter immédiatement cet édifice d’un bel orgue de concert.



Maintenant, Mesdames et Messieurs les Députés, c’est à vous de juger si les Réunionnais méritent de goûter aux joies de la belle musique ou si le plus bel instrument de musique du monde doit rester la 5e roue du carrosse à La Réunion.

Nous vous rappelons qu’il y a une huitaine d’orgues à tuyaux en Guyane et une dizaine en Guadeloupe. Et trois en Nouvelle-Calédonie…



Le retard à rattraper est considérable !

Pouvons-nous compter sur vous pour mettre la main au porte-monnaie ?

Respectueuses salutations.



Armand Gunet

Président

Armand Gunet

Président

« Montres & Chamades »



